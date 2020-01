Feuerwehr stellt fest: Unbekannte haben illegal Chemikalien entsorgt

Weil jemand illegal Chemikalien entsorgt hat, ist die Feuerwehr in Weingarten auf den Plan gerufen worden. Am Samstag gegen 16.25 Uhr stellten Anwohner der Fliederstraße in Weingarten Gasgeruch in ihren Kellern fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Anwohner verständigten die Feuerwehr, deren Überprüfung den Gasverdacht jedoch nicht bestätigte. Nach Öffnen eines Abwasserschachtes vor dem betroffenen Anwesen roch es aber nach Treibstoff, wie die Polizei mitteilte. Weitere Ermittlungen ergaben demnach, dass bislang unbekannte Täter Treibstoff oder Lösungsmittel in einem Abwasserschacht im oberen Bereich des Festplatzes entsorgt haben müssen. Die Feuerwehr spülte den Abwasserkanal durch, eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand laut Polizei nicht.