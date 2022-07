Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr abermals zu einem Flächenbrand ausrücken. In der Nähe des Ermlandhofes geriet laut Polizeibericht eine Wiesenfläche von rund 120 Quadratmetern in Brand. Wie es dazu kam, ist bislang nicht klar. Die Wehrleute löschten die Flammen.