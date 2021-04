Zu einem Brand in einer Schrebergartenanlage in der Reutebühlstraße in Weingarten mussten Rettungskräfte am Samstagabend um 21.10 Uhr ausrücken. Das brennende Gebüsch löschte die Feuerwehr laut Polizei zügig. Schäden an Gebäuden oder Hütten entstanden nicht. Wie genau der Brand ausgelöst wurde, steht bisher nicht fest und ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.