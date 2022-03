Ein Feuer gelegt hat ein Brandstifter am Montag gegen 17.30 Uhr in den öffentlichen Toiletten beim Café am Stadtgarten. Das berichtet die Poliztei. Der Brandleger entzündete eine größere Menge Toilettenpapier auf der Herrentoilette, das glücklicherweise abbrannte, ohne auf größere Gegenstände überzugreifen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf etwa 200 Euro belaufen.