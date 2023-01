Ferienbetreuung für Grundschulkinder

Auch im Jahr 2023 bietet die Stadt Weingarten Ferienbetreuungen für Grundschulkinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an. Die Oster-, Pfingst- und Herbstferienbetreuungen finden im Hort an der Talschule statt. Da in den vergangenen Jahren der Bedarf an Ganztagesbetreuungsplätzen rückläufig war, werden in den Oster-, Pfingst- und Herbstferien nur Halbtagesbetreuungen von 7.30 bis 13.30 Uhr ohne Mittagessen angeboten. Die Sommerferienbetreuung in Nessenreben kann als Halbtagesbetreuung (inklusive Mittagessen) oder Ganztagesbetreuung gebucht werden. Einzelne Tage können nicht gebucht werden.

Zusätzlich bietet die Stadt für Kinder, die vom Kindergarten in die Schule wechseln, eine Halbtagesbetreuung ohne Mittagessen vom 11. bis 13. September im Haus der Familie an. Weitere Informationen gibt es in der Abteilung Familie und Soziales, Zeppelinstraße 3-5, Telefon 0751/405178.