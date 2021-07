Fensterscheibe eines Geschäfts beschädigt

Ein Unbekannter hat eine Fensterscheibe eines Geschäfts in der Abt-Hyller-Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Straftat bereits am Donnerstag, im Zeitraum von 18.45 bis 21 Uhr. Vom doppelt verglasten Fenster sei nur die äußere Scheibe beschädigt worden. Es dürfte Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 in Verbindung zu setzen.