In einem Schrebergarten in der Weingartener Reutbühlstraße hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein unbekannter Täter das Fenster eines Gartenhauses eingeschlagen. In das Gebäudeinnere gelangte der Täter laut Polizeiangaben jedoch nicht. Im Anschluss entwendete der Unbekannte Gemüse aus dem Garten.

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet unter Telefon 0751 / 803 66 66 um sachdienliche Hinweise.