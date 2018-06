Feinschliff für die Festspiele in der Mittagshitze

Die Premiere der Weingartener Klosterfestspiele am 27. Juli rückt immer näher. Auf der Bühne im Hofgut Nessenreben läuft bei den Proben der Feinschliff. Regisseur Christof Küster und sein Ensemble proben täglich bis zu acht Stunden für „Das Leben des Galilei“ von Bertolt Brecht. Mit dem neuen Spielort haben sich die Protagonisten schon angefreundet – und auch mit dem Wetter.

Das Thermometer hat die 30 Grad schon überschritten, an diesem Mittwochmittag im Hofgut Nessenreben. Kein Wölkchen gibt ein wenig Schatten und die leichte Brise hilft den Schauspielern kaum, stecken sie doch in ihren dicken Kostümen. Brecht-Darsteller Sebastian Schäfer in einer schweren schwarzen Lederjacke, der Kurator (Reinhard Froboess) im schwarzen Mantel mit Hut. „Es ist anstrengend“, sagt Hauptdarsteller Dietmar Kwoka – er verkörpert in Brechts Stück den Galilei – in einer kurzen Pause. „Darauf muss man sich einlassen, wenn man Freilichttheater spielt. Aber es ist viel besser als Regen.“ Kwoka hat noch Glück: Er darf bei einigen Szenen im luftigen Hemd spielen. Er kennt es auch anders: „Ich habe schon einmal den dicken Wickinger-Häuptling Halvar gespielt. Mit Fell und dickem Bauch, auch bei solchem Wetter. Da ist das kein Vergleich“, sagt er und lacht.

Kein Vergleich ist für Regisseur und Schauspieler auch der neue Spielort zum alten im Klosterhof – und zwar positiv. „Wir haben hier viel mehr Möglichkeiten“, sagt Dietmar Kwoka. Im Hofgut ist für die Schauspielergarderoben, für Requisiten, für allerlei Drumherum viel mehr Platz. „Ich mag die Location hier. Die Bühne passt gut, die Natur als Hintergrund, ich fühle mich wohl“, sagt der Hauptdarsteller.

So sieht es auch der Regisseur. „Das Stück passt sehr gut hierher“, sagt Christof Küster. „Es ist ein ganz anderes Flair als im Kloster. Es macht einen Unterschied, ob die Basilika im Hintergrund steht oder der Wald.“ In diesem Flair wird nun ein Stück inszeniert, das sich mit der Natur und ihren Phänomenen befasst: Galileo Galilei sucht den Beweis für das Weltbild von Kopernikus. „Es wird für uns alle eine sehr besondere Premiere, hier am neuen Spielort“, sagt Küster. „Es ist einfach etwas ganz anderes, hier zu spielen.“ Mit ein paar unvorhergesehenen Problemen mussten sich die Schauspieler abfinden. „Das Schwimmbad-Jubiläum am Wochenende hat schon ein wenig gestört“, sagt Küster über die Party, die wenige Meter weiter gefeiert wurde. „Aber wir haben uns darauf eingestellt. Sowas ist unter freiem Himmel ganz normal.“

Wald wird beleuchtet

Sechseinhalb Wochen werden die Schauspieler geprobt haben, wenn am Mittwoch kommender Woche die Premiere beginnt. Sieben bis acht Stunden am Tag dauert die Probenarbeit. Zunächst probte das Ensemble in Stuttgart, die letzten drei Wochen vor den Aufführungen dann auf der Bühne im Hofgut. Ein riesiges Bücherregal mit beweglichen Requisiten dient als Bühnenbild. Im Hintergrund bildet der Wald die Kulisse. Bei den Aufführungen werden die Bäume noch beleuchtet. „Mit dem Licht fangen wir jetzt an“, sagt der Regisseur. „Dann kommt noch der Ton.“ Geprobt werden nun hauptsächlich noch die Übergänge zwischen den einzelnen Szenen. „Es geht um die Umbauten auf der Bühne und kleinere Dinge“, erklärt Christof Küster. Im Großen und Ganzen ist das Ensemble parat für die erste Aufführung der Klosterfestspiele im Hofgut Nessenreben. „Mein Wunsch ist es“, erklärt der Regisseur, „dass irgendwann während der Aufführung der Mond über Nessenreben erscheint.“ Zum Thema des Stückes würde das genauso gut passen, wie das Hofgut.

Karten für die Klosterfestspiele gibt es im Kartenbüro der Klosterfestspiele, Telefon 0751/405-230, E-Mail: info@klosterfestspiele-weingarten.de.