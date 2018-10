Feine Töne im Gitarrenladen

Der argentinische Gitarrist und Komponist Diego Maximo Pujol hat am Dienstagabend ein Konzert im Gitarrenladen Weingarten gespielt. Diego Pujol genoss seine Ausbildung bei Professoren wie Abel Carlevaro, Alfredo Gascon, Horacio Ceballos und Liliana Ardissone in Südamerika, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach studierte er ebenso bei Antonio de Raco und Leo Brouwer. Auch der Einfluss von Astor Piazolla ist in seinen Werken hörbar. Bei dem Konzert spielte Pujol zunächst drei Stücke von Jupanqui, Piazolla und Roca, die Landschaften, Plätze und Personen beschreiben. Mit seinem Spanisch-Englisch lockerte er seinen Vortrag auf. Danach trug der Gitarrist laut Pressemitteilung Eigenwerke mit neoromantischer Färbung vor. Er verarbeitete demnach Volksmusik und moderne Harmonik.