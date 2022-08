Feierstunde der Realschule Weingarten zum Schuljahresende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Schultag trafen sich Schüler, Lehrer, Sekretärinnen und Hausmeister der Realschule Weingarten zu einer Feierstunde. Der neue Oberbürgermeister Weingartens, Clemens Moll, nutzte die Gelegenheit, sich in jugendgerechter Art den Schülern vorzustellen und ein spannendes Volleyballspiel Schüler gegen Lehrer mitzuverfolgen.

Ehrungen gab es für die Siegerklassen des Sport- und Spieletages am Vortag. Außerdem erhielten die fleißigsten Stadtradler des Schul-Teams Urkunden. Das Team der Realschule war auf den zweiten Platz der Kommune geradelt mit mehr als 12.000 Kilometern. Rektorin Melita Paul überreichte den Jahrgangsbesten Preise sowie Zertifikate für Zusatzprüfungen in Englisch und Französisch. Sechs Kandidaten hielten eine kleine Wahlkampfrede zur Schülersprecherwahl. Zwei langjährige Lehrer, Peter Thiel und Alexia Stathis, wurden mit Applaus verabschiedet.

Dass die Realschüler sich auch über ihre eigenen Anliegen hinaus einsetzen, wurde sichtbar bei der Übergabe eines Spendenschecks in Höhe von 8886,13 Euro. Den Betrag hatten die Schüler bei einem Spendenlauf erlaufen, um ihn an Johannes Schieren zu überreichen für Unterstützung von Frauen und Kindern in der Ukraine.