Faszination Großbritannien

Großbritannien zieht jeden sofort in seinen Bann mit Sagen und Mythen, mittelalterlichen Burgen und einer Landschaft, die ihresgleichen sucht. Hierfür war der Reisefotograf Markus Braßmann acht Monate in England, Wales und Schottland unterwegs. Interessierte erleben bei der Live-Reportage am Mittwoch, 28. Dezember, ab 19.30 Uhr im Kulturzentrum Linse eine Küstenlandschaft, die von steilen Felsküsten bis zu einsamen Sandstränden in ihrer Vielseitigkeit kaum zu übertreffen ist. Schroffe Bergwelten, die in Wales das Herz von Naturliebhabern höherschlagen lassen und natürlich Schottland mit seinen unberührten Weiten – den Highlands, heißt es in der Ankündigung. Mit spektakulären Bildern, spannenden Geschichten und stimmungsvoller Musikuntermalung lernen die Besucher ein Großbritannien abseits aller Brexit-Diskussionen kennen.

Großbritannien ist abwechslungsreicher als es sich die meisten vorstellen können. Neben bekannten Regionen wie Cornwall in Südengland und den Highlands in Schottland zieht es den Referenten, aber auch in unbekanntere Regionen wie zum Beispiel den Lake District, der eines der schönsten Wandergebiete Europas ist, oder den Snowdonia Nationalpark in Wales, wo Sir Edmund Hillary für seine Besteigung des Mount Everest trainierte. Oder die Küste Northumberlands mit ihren vielen Burgen. Die Zuschauer erfahren mehr über die Herkunft des berühmten Earl Grey-Tees und entdecken Sie eine Tierart, die zu den seltensten der Erde gehört.

Neben der Landschaft kommen laut Ankündigung die drei wichtigsten Städte Großbritanniens dennoch nicht zu kurz. So die quirlige und bunte Metropole London, in der Moderne und Geschichte so eng beieinander liegen, Cardiff die Hauptstadt von Wales und das schottische Edinburgh.