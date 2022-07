Nach tödlichem Unfall auf Bahnübergang: Passanten überqueren gesperrte Gleise

Die Ermittlungen zum Tod der 81-jährigen Radfahrerin, die am 2. Juli am Bahnübergang Käferfresser zwischen Weingarten und Berg von einem Zug erfasst wurde, dauern laut einer Mitteilung an die Presse an. Sie hatte trotz Absperrungen versucht, die Gleise zu übertreten.

Wie die Deutsche Bahn (DB) auf Nachfrage mitteilt, passieren 97 Prozent der Bahnübergangsunfälle wegen Unaufmerksamkeit, Leichtsinn oder Unkenntnis. Als sich eine Mitarbeiterin von Schwäbische.de den Unfallort in Weingarten nur drei Tage nach dem Unfall ansah, überquerten binnen weniger Minuten mehrere Passanten die seit dem Unfall noch schärfer gesicherten Bahngleise.

Sie ignorierten sowohl die rot-weißen Gitter als auch das Plakat mit der Aufschrift „Lebensgefahr – Betreten der Gleisanlagen verboten“. Die DB versucht mit der Kampagne „sicher drüber“ durch Aufklärungsarbeit Unfälle an Bahnübergängen zu vermeiden. Auch der ADAC und die Bundespolizei sind Partner der Kampagne.