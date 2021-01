Fast alle Bewohner im Gustav-Werner-Stift ließen sich impfen

Nach den drei Seniorenzentren der Bruderhaus-Diakonie in Stuttgart ist nun die erste Pflegeeinrichtung der Stiftung in der Region Bodensee-Oberschwaben an der Reihe gewesen: Am 20. Januar versorgte das mobile Impfteam aus Ulm 32 von 36 Bewohnern des Gustav-Werner-Stifts Weingarten mit der ersten Dosis des Impfstoffs gegen das Coronavirus.

Wie die Bruderhaus-Diakonie weiter mitteilt, entschied sich der überwiegende Teil der 28 Bewohnern der betreuten Seniorenwohnungen für die Impfung. Auch Sigrun Rose-Weine, Leiterin der Region Bodensee-Oberschwaben der Bruderhaus-Diakonie, und Tobias Günther, Fachbereichsleiter Altenhilfe, nutzten die Gelegenheit. „Ich lasse mich impfen, um zur fröhlichen Unbeschwertheit der Normalität zurückzukehren“, begründete Rose-Weine ihren Entschluss. „Wir sind froh und dankbar, dass es bei uns mit den Impfungen gegen das Coronavirus losgehen konnte“, betont Tobias Günther. Neben Günther und Rose-Weine ließen sich 17 Mitarbeiter des Seniorenzentrums Weingarten impfen, was etwa ein Drittel des Personals entspricht.

Im Vorfeld der Impfungen hatte das Team des Gustav-Werner-Stifts Weingarten lautt Mitteilung alle Hände voll zu tun. „Es war ein großer bürokratischer Aufwand bis alles organisiert war“, berichtet Karin Bruker vom Sozialdienst der Pflegeeinrichtung. Nach dem erfolgreichen Impfstart in der Region Bodensee-Oberschwaben hoffe Fachbereichsleiter Tobias Günther jetzt auf zeitnahe Impfungen in den drei Seniorenzentren der Bruderhaus-Diakonie in Friedrichshafen und Ravensburg.