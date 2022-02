Fasnetslaune beim Gustav-Werner-Stift

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Fasnet fällt 2022 aus? Nicht im Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift in Weingarten! Hier kamen bei schönstem Wetter die SchussaGugga zu Besuch und spielten in der St. Konrad-Straße im Garten für die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims im besten Guggamusikstil auf. Die Architektur des Hauses erlaubt es in idealer Weise, die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheimes unter coronaconformen Bedingungen mit Ständchen zu erfreuen. Die Bewohnerinnen und Bewohner saßen im warmen Gemeinschaftsraum und konnten durch die Fenster und Terrassentüren an der Vorführung teilhaben. Hier wurde eifrig mitgeklatscht und geschunkelt und sogar mit dem Pflegepersonal getanzt! Auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnens mit Service in den oberen Stockwerken schauten von den Fenstern und Balkonen aus zu. Und sogar die Nachbarn samt den Kindern freuten sich von der Straße aus, hinterm Gartenzaun, über diesen besonderen Besuch. Die SchussaGugga beeindruckten neben der schmissigen Musik mit ihren fantasievollen Kostümen und den exotisch geschminkten Gesichtern. Die mitreißenden Rhythmen erfreuten alle Zuschauer und Zuhörer und stellten eine sehr erfreuliche Abwechslung im Corona-Alltag dar.