Fasnets-Impro „Improshnikov“ begeistert das Publikum im Kulturzentrum Linse

Die Fasnet ist gelaufen. Den Kehraus bot die Fasnets-Impro „Improshnikov“ am Fasnetsdienstag im Kulturzentrum Linse. Miri Kessel, Britta Lutz, Till Maurer und Walter Metzger hielten sich als „Matadore“ bereit. Moderiert von Jutta Klawuhn und musikalisch am Piano auf Trab gebracht von Uwe Rodi. Die Regeln für den Spielablauf sind klar, doch was die Improshnikovs daraus gemacht haben, wurde zur großen Gaudi.

Die Fasnets-Kostüme hatten die meisten der vielen Besucher am Abend im großen Saal vorsorglich zu Hause gelassen. Ein silberfarbenen Zylinder mit pinkfarbener Schleife, ein bescheidenes Strohhütchen oder ein Hasenkostüm ragten heraus und gerieten zum Blickfang für Jutta Klawuhn. Wenn sie die Arena betritt, heißt es für die vorderen Reihen sich warm anzuziehen. „Wer ist denn verkleidet?“, beäugte sie ihre Gegenüber und machte einen „Gigolo“, eine „Brigitte Bardot“ und einen „Hasen“ aus.

Vier „Matadore“ in Bestform

Zum „Warmlaufen“ mimte Britta Lutz das Häschen Polly, gewürzt mit einem närrischen „Breisgau-Ofaloch“. Ihr „ABC-Spiel“ brachte gleich beim Buchstaben „A“ Till Maurer in die Bredouille. Für den Patzer durfte er vor das Mikrofon treten und ein „Quietsche-Entchen-Lied“ singen. Zusammen mit Pianist Uwe Rodi, der die einzelnen Szenen höchst amüsant begleitete.

Britta Lutz entpuppte sich als Meisterin der Gebärdenimprovisation. Ihr zuzuschauen, wie sie ihr Gesicht in alle erdenklichen Richtungen dehnt und streckt, begeisterte. Wenn sie die Gebärdenübersetzerin gibt, während Miri Kessel als „Frau Hund“ Till Maurer als den Mundgeruch-Experten „Doktor Harald Mief“ interviewt. Hierbei laufen die drei Darsteller zur Höchstform auf. Britta Lutz mit geradezu artistischen Verrenkungen. Till Maurer und Miri Kessel mit pointierten Wortklaubereien, die mit den Rätsels Lösung „Präservative gegen böse Gerüche!“ enden.

Wenn Britta Lutz und Till Maurer auf Zuruf im „Bauchtanzwettkampf“ verheddert und verhakt über die Bühne rollen, sich in Waden und Bauchnabel beißen, ist Miri Kessel die Stimm- und Sprachgewaltige. Im „Supermarkt in Tadschikistan“, dort wo sich ungewöhnliche Menschen versammeln, gibt sie das Dummerle vom Lande. Welche Waffe gehört in welches Regal, ist ihr einfach zu hoch. Und Walter Metzger? Er ist nicht nur ein Urgestein dieser Impro-Shows, er ist auch eine Art ruhender Pol. Mit allen Wassern gewaschen, um keine Szene verlegen, in denen er gerne den Bösewicht mimt. Den „Gipfel der Intellektualität“ erlangten sie mit „Switch and Change“. Abkommandiert in die Steinzeit und in eine offene Beziehung „jagt Frau Mammut, weil emanzipiert“.

„Erfinden Sie einen Fasnetspruch!“ oder „Was war das Schönste, was Ihr Lebenspartner je zu Ihnen gesagt hat?“ stand als Aufforderung an die Zuschauer zum Ausfüllen auf Zetteln. Die Antworten kamen im „Zettel-Spiel“ zum Einsatz. „Lass es laufen“ oder „Ich liebe dich mehr als eine Pizza“ verknotete sich auf groteske Weise mit der improvisierten Jagd auf einen Drachen.

„So einen intellektuellen Abend hat´s noch nicht gegeben“, scherzte Jutta Klawuhn, nachdem sich Walter Metzger als „Mozart“ ohne Locken, Till Maurer als „Nina Hagen“ vollkommen unschrill, Britta Lutz als hörgeschädigter „Vincent van Gogh“ und Miri Kessel als gertenschlanke „Hella von Sinnen“ im „Promi-Spiel“ antraten.

„Mach´ dich locker für das Leben“, hätte das Motto dieser Fasnets-Impro lauten können. Die Krone setzte der aus Düsseldorf stammende Till Maurer dem Abend auf. Solo vor dem Mikrofon inszenierte er sein „Hippe hoppe, piffe paffe, zippe zoppe. Dieses Jahr am Karneval gehe ich als Hamster, Löwe, Zebra oder Ei“. Und das solange mit vollem Genuss quer durch alle Tierarten, bis auch der letzte Besucher aufstand und endlich ging.