Farbenfrohe Fantasiegeschöpfe aus Verpackungen

Die Künstlerinnen Petra Mang von Hinten (Malerei) und die Fotojournalistin Kathrin Abler (Fotografie) eröffnen am Mittwoch, 29. Mai, ihre gemeinsame Ausstellung in der Linse. Die Reisefotografien und fantasievollen Kartonagemasken sind bis zum 7. Juli unter dem Titel „Fantastisch realistisch“ im Foyer des Kulturzentrums zu sehen. Zur Vernissage am Mittwoch ab 19.30 Uhr spielt Anush Karavirt (Klavier und Gesang), die Laudatio hält Isolde Fugunt (Studienleiterin Katholische Journalistenschule ifp).

In ihrer Ausstellung „Fantastisch realistisch“ geben Mang von Hinten und Abler ungekannte Einblicke in andere Kulturen. Wie das Kulturzentrum Linse in seiner Pressemitteilung schreibt, wollen sie mit Fantasiegeschöpfen aus Kartonage und Fotografien neugierig machen und die Betrachter mit auf eine Reise nehmen.

Petra Mang von Hinten verwandelt Kartonagen-Verpackungen in farbenfrohe Fantasiegeschöpfe. „Die Form zeigt mir, was in ihr steckt, und ich mache es für alle sichtbar“, sagt die Künstlerin über den Entstehungsprozess ihrer Werke. Mit Fingerspitzengefühl, Acrylfarbe und viel Geduld entstünden so Fantasiemasken, die von fremden Welten erzählen, Fasnetsmasken, buntgemischte Wesen aus der Tier- und Pflanzenwelt und witzige Gestalten wie zum Beispiel der „Baller-Mann“.

Von ihren Reisen nach Kuba, Usbekistan, Georgien, Syrien, Jordanien, Vietnam und Kambodscha erzählt Kathrin Abler in ihren Fotografien und Texten. Im Mittelpunkt stehen bei ihr Menschen und ihre Geschichte, wie die einer vietnamesischen Händlerin, die auf ihrem Holzboot Zitronen feilbietet, oder die eines georgischen Bäckers, der seine Brote mit einer Art Kopfsprung an den Wänden seines Tonofens festklebt. „Meine Bilder sollen Lust aufs Reisen machen und zeigen, wie schön es ist, wenn man in einem fremden Land herzlich empfangen wird, mit Respekt behandelt und Hilfsbereitschaft erfährt“, sagt die Fotojournalistin.