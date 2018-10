Family Africa Band spielt wieder in Weingarten

Die Family Africa Band spielt am 24. Oktober und 25. Oktober in Weingarten. Das Konzert am Mittwoch, 24. Oktober, findet um 10 Uhr auf dem Löwenplatz und Münsterplatz statt, der Auftritt am Donnerstag, 25. Oktober, ist um 15 Uhr in der Kirchlichen Sozialstation Weingarten. Laut Mitteilung des Veranstalters erwartet die Besucher afrikanische Trommelklänge, rhythmische Songs und ermutigende Botschaften. Die Band aus Uganda gehört der international tätigen Hilfsorganisation „Vision for Africa intl.“ an und hat in Weingarten schon vor zwei Jahren diverse Konzerte gespielt. Weitere Konzerte finden am Mittwoch, 24. Oktober, um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Wilhelmsdorf und am Donnerstag, 25. Oktober, um 19.45 Uhr im Weinstadel Rimmele in Wangen statt. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Es werden Spenden für die von „VfA intl.“ erbaute Schule in Nakifuma in Uganda gesammelt. Foto: Veranstalter