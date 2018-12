Familie schweigt nach schwerem Unfall von Weingartens Oberbürgermeister

Der Gesundheitszustand von Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald ist, Stand Dienstagnachmittag, weiter unklar. Auch vier Tage nach seinem schweren Verkehrsunfall auf der B30 bei Achstetten gibt es von offizieller Seite keinerlei Informationen.

Ewalds Familie hat vielmehr entschieden, eine „Informations- und Nachrichtensperre“ zu verhängen, wie die Pressestelle der Stadt Weingarten auf SZ-Nachfrage erklärt. „Wir äußern uns nicht zum Gesundheitszustand von Herrn Ewald“, heißt es mit Verweis auf die Entscheidung der Familie.

Behandlung im Bundeswehrkrankenhaus

Auch die Stadtverwaltung selbst wisse nicht, wie es dem OB aktuell gehe. Man sei nur der Übermittler der Informationssperre, welche die Familie wohl in Abstimmung mit dem Krankenhaus beschlossen habe.

Ewald liegt seit vergangenem Freitag im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, in welches er nach dem Unfall gebracht wurde. Zu diesem Zeitpunkt – und das ist bislang die einzige offizielle und damit auch belastbare Aussage – habe Ewald lebensbedrohliche Verletzungen aufgewiesen. Der 52 Jahre alte Fahrer des Autos, in dem er als Beifahrer saß, sei schwer verletzt worden. Dabei handelt es sich nach SZ-Informationen wohl um Markus Ewalds Ehemann.

