Familie erzählt in der Linse über Reise durch Südostasien

Mit der Familie auf große Reise zu gehen, das ist ein (heimlicher) Traum vieler Eltern. Doch was, wenn die Kinder bereits schulpflichtig sind? In der Linse in Weingarten erzählt Familie Calvin laut Mitteilung am Mittwoch, 6. Februar, um 19 Uhr bei der Wunderwelten-Live-Reportage „Welt als Klassenzimmer“ von den Erfahrungen, die sie, gemeinsam mit ihrer schulpflichtigen Tochter Amelie, auf einer 15-monatigen Reise durch Südostasien gesammelt haben. Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet 16 Euro/13 Euro ermäßigt. Kartenvorverkauf täglich ab 17.30 Uhr im Kulturzentrum Linse und unter www.kulturzentrum-linse.de. Weitere Informationen und Platzkarten gibt es im Kulturzentrum Linse und online unter www.WunderWelten.org