Meldung über Schießerei löst größeren Polizeieinsatz aus

Die Mitteilung eines 30-jährigen Bewohners, dass es in einer Obdachlosenunterkunft in Weingarten mehrere Verletzte mit Schussverletzungen gebe, hat am Sonntagmorgen um 5.45 Uhr den Einsatz mehrerer Polizeistreifen ausgelöst.

Nach dem Eintreffen der ersten Streifen, stellte sich jedoch schnell heraus, dass es keine Verletzten gab und höchstwahrscheinlich auch keine Schusswaffen im Spiel waren, wie es im Polizeibericht heißt. Weder beim Betreten des Gebäudes, noch bei der Befragung der Bewohner hätten sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass es überhaupt eine Auseinandersetzung gegeben habe, geschweige denn jemand mit einer Waffe verletzt wurde, so die Polizei. Es wurden Ermittlungen zu den Hintergründen der Mitteilung eingeleitet.