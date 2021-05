Falscher Paketbote unterwegs

Ein falscher Paketbote ist am Mittwochmittag in der Straße „Am Hallersberg“ in Weingarten zugange.

Ein 30-jähriger Mann gab laut Polizei eine Retourensendung zweier Pakete bei einem Paketdienst in Auftrag, woraufhin gegen 11.30 Uhr ein Unbekannter mit einem Transportfahrzeug auftauchte und die Rücksendung in Empfang nahm. Erst am Nachmittag, als zwei echte Paketboten bei dem 30-Jährigen klingelten, flog der Schwindel auf. Die Polizei ermittelt nun gegen den falschen Paketboten, dessen Fahrzeugkennzeichen der 30-Jährige geistesgegenwärtig notiert hatte, wegen des Verdachts des Betrugs.