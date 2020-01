Falsche Polizeibeamte rufen an

Die Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizisten. So ist es am Mittwoch vermehrt zu Meldungen bezüglich falscher Polizeibeamten gekommen. Die Betrüger nannten keinen Namen, und es wurde auch keine Telefonnummer angezeigt. Sie gaben an, dass sie Einbrecher geschnappt hätten und bei diesen Unterlagen gefunden worden seien, die auf Adressen der angerufenen Personen hinweisen würden. Anschließend wurden direkt Fragen zu Sparbüchern und Konten gestellt. Die Anrufe gingen insbesondere bei Senioren ein.