Leichte Verletzungen erlitt eine 20-jährige Mazda-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 7.15 Uhr. Ein 62-Jähriger bog mit seinem Nissan auf Höhe Ortliebs von der L 314 auf die Landesstraße in Richtung Weingarten ab. Dabei übersah er den Mazda der jungen Frau und kollidierte mit diesem. Die 20-Jährige begab sich aufgrund ihrer Verletzungen in ärztliche Behandlung. Ihr Wagen wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen.