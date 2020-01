Fahrzeuge stoßen auf Parkplatz zusammen

Auf einem größeren Parkplatz an der Ettishofer Straße in Weingarten sind am Mittwochnachmittag zwei Audi A4 zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhren die beiden Autos gegen 16 Uhr, von einem Gebäude verdeckt, aus verschiedenen Richtungen aufeinander zu. Die beiden Fahrer sahen sich zu spät, konnten nicht mehr reagieren und stießen zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.