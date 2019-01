Fahrzeug streift geparkten Renault

Vermutlich bei der Vorbeifahrt hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch gegen 19 Uhr einen Renault Megan gestreift, der in der Wolfegger Straße in Weingarten vor einem Pizza-Lieferservice parkte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 300 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte laut Polizei weiter. Nach Angaben von Zeugen könnte ein roter Kleinwagen mit Ravensburger Kennzeichen in Frage kommen. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, in Verbindung zu setzen.