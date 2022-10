Fahrzeug mutwillig beschädigt

An einem Auito, das in der Talstraße abgestellt war, hat ein Unbekannter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag erheblichen Sachschaden angerichtet. Mit einem nicht näher bekannten Werkzeug stach der Täter nach Mitteilung der Polizei in die beiden linken Reifen und zerschnitt das Stoffdach des BMW. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls, insbesondere Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 zu melden.