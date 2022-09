Fahrzeug in Weingarten aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße „Blumenau“ ein Auto aufgebrochen. Das teilt die Polizei mit. Über eine eingeschlagene Seitenscheibe gelangte der Unbekannte in das Fahrzeuginnere und entwendete eine Handtasche.

Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Täter kurz nach 5 Uhr an dem Wagen zu schaffen machte, da eine Anwohnerin die Alarmanlage hörte. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 bei der Polizei zu melden.