Fahrzeug gestreift und das Weite gesucht

Rund 4000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr in der Siemensstraße in Weingarten verursacht. Der Unbekannte touchierte laut Polizeibericht im Vorbeifahren einen geparkten Mercedes und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei geht aufgrund von Spuren an der Unfallstelle davon aus, dass der Unbekannte mit einem orangenen Fahrzeug unterwegs war. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 beim Polizeirevier Weingarten melden.