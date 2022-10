Fahrzeug auf Parkplatz zerkratzt

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Montag verursacht hat, indem er einen Pkw zerkratzt hat. Der Wagen war zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt berichtet die Polizei. Der Täter machte sich mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrertür und am hinteren linken Kotflügel zu schaffen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.