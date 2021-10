Fahrradschutzstreifen in der Friedhofstraße

(sz - Voraussichtlich ab dem 25. Oktober wird in der Friedhofstraße von der Kreuzung Liebfrauenstraße zur Einfahrt zum Parkplatz Kreuzbergfriedhof am rechten Fahrbahnrand ein 1,50 Meter breiter Fahrradschutzstreifen markiert, wie die Stadtverwaltung meldet. Dies ist eine der ersten Maßnahmen aus dem gerade beschlossenen Radverkehrskonzept des Gemeindeverbands Mittleres Schussental (GMS). Durch die Einrichtung des Fahrradschutzstreifens ist das Parken und Halten am rechten Fahrbahnrand vor den Gebäuden Friedhofstraße 23 bis einschließlich 33 im öffentlichen Straßenraum nicht mehr möglich. Im Bereich des Schutzstreifens (gekennzeichnet durch eine gestrichelte weiße Linie, ergänzt durch wiederkehrende Fahrrad-Piktogramme) ist sowohl das Parken als auch das Halten verboten.