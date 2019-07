Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall

Ein 85-jähriger Fahrradfahrer hat am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr den Kiesweg in Weingarten vom sogenannten „Käferfressers“ in Richtung der sich in der Riedstraße befindlichen Tennishalle. Kurz vor der Tennishalle bog der 85-Jährige nach links in einen dort abzweigenden Feldweg ab. Laut Polizeibericht übersah er hierbei einen anderen Fahrradfahrer, der ihn zum Zeitpunkt des Abbiegens gerade überholen wollte. Der überholende Fahrradfahrer bremste, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.