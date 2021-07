Fahrradfahrer stoßen zusammen

Zwei Fahrradfahrer sind laut Polizeibericht am Mittwoch kurz nach 21 Uhr in der Ravensburger Straße in Weingarten miteinander kollidiert. Ein 31-jähriger Rennradfahrer befuhr ordnungsgemäß den Radweg in stadteinwärtiger Richtung. Der 65 Jahre alte Unfallverursacher wollte mit seinem Herrenrad aus einer Einfahrt auf den Fahrradweg einbiegen und übersah dabei den 31-Jährigen. Während der Ältere durch die Kollision schwere Verletzungen erlitt und in eine Klinik gebracht werden musste, wurde der Rennradfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.