Fahrradfahrer prallt in Weingarten gegen Auto

Leichte Verletzungen hat sich ein 56-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag gegen 18.20 Uhr in der Weingartener Kolpingstraße zugezogen, als er gegen ein geparktes Fahrzeug prallte. Wie die Polizei berichtet, war der Mann bei Regen und Dunkelheit so vom Gegenverkehr geblendet worden, dass er einen BMW, der am Fahrbahnrand parkte, übersah. Der 56-Jährige fuhr auf das Heck des BMW auf, wodurch die Heckscheibe zersprang. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste der Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden. Den Schaden beziffiert die Polizei auf etwas 6000 Euro.