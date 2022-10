Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 45-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in der Konrad-Huber-Straße. Das teilt die Polizei mit Ein 32-jähriger Autofahrer wollte von der Johann-von-Schnitzer-Straße nach rechts in die Schussenstraße abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radler.

Durch die folgende Kollision stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er trug keinen Helm. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1100 Euro.