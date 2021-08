Fahrraddieb verletzt Polizist

Ein Polizeibeamter in Zivil ist am Montag gegen 17.30 Uhr in der Abt-Hyller-Straße in Weingarten von einem Fahrraddieb leicht verletzt worden.

Der Beamte hatte sich laut Pressemitteilung der Polizei in seiner Freizeit am Nachmittag zusammen mit einem Bekannten am Skaterplatz in Weingarten aufgehalten. Währenddessen wurde dort das Fahrrad des Begleiters entwendet. Als der Polizist später am Tag an einer Tankstelle war, sah er einen 24-Jährigen mit dem Fahrrad seines Freundes. Er stoppte den mutmaßlichen Dieb und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen.

Der 24-jährige Tatverdächtige versuchte zu fliehen, kratzte und schlug nach dem Beamten. Ein Zeuge eilte dem Polizisten zu Hilfe, sodass es den beiden gemeinsam gelang, den Mann bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festzuhalten. Das Fahrrad wurde im Anschluss seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben. Der 24-Jährige muss sich nun nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.