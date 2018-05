Fahrräder für Studenten flott gemacht

Hilfe zur Selbsthilfe: Mit einem Fahrrad-Frühjahrscheck hat das Seezeit Studierendenwerk Bodensee mit dem Eugen-Bolz-Studentenwohnheim und dem Studentenwerk Weiße Rose den Studenten in Weingarten nun bei der Fahrradreparatur unter die Arme gegriffen. So wurden vor dem Eugen-Bolz-Studentenwohnheim zahlreiche Ketten geölt, Schrauben festgezogen und angestaubte Fahrräder wieder fit gemacht.

Das Fahrrad ist bei Studenten zwar ein beliebtes Fortbewegungsmittel, teilt das Studierendenwerk mit, doch in einer WG gebe es einfach nicht immer das nötige Werkzeug, um kleinere Schäden zu beheben. „Dann bleiben die Fahrräder oft stehen und werden nicht mehr genutzt. Das finden wir schade“, sagt Boris Magazin vom Seezeit-Service-Team Wohnen, der den Fahrrad Frühjahrscheck mit organisiert hat. Außer Magazin und zahlreichen studentischen Helfern habe auch Helmut Baumgartl, Geschäftsführer Seezeit Studierendenwerk Bodensee, selbst Hand angelegt, Schaltungen eingestellt, Bremsen geprüft und platte Reifen geflickt. Mehr als 30 Studierende nutzten das Angebot und seien von der Aktion begeistert gewesen. Für eine kleine Stärkung zwischendurch sorgte das Mensa-Team von Seezeit mit Kaffee, kalten Getränken, Muffins und Snacks.

Auch Studenten ohne eigenes Fahrrad waren willkommen: Für sie hat das Schrauber-Team alte, herrenlose Räder aus dem Eugen-Bolz-Wohnheimkeller fit gemacht. Durch das Zerlegen nicht mehr brauchbarer Exemplare und mit von Seezeit gespendeten Ersatzteilen wurden neun ungenutzte Räder fahrtauglich gemacht und gegen eine kleine Spende an die Studenten vergeben. Die 175 Euro, die so zusammengekommen sind, sollen der Mobilität der Studenten zugutekommen und beispielsweise in Werkzeug, eine Fahrrad-Reparaturstation oder in Ersatzteile für künftige Aktionen investiert werden.

Mehr Mobilität für Studierende

Eigenen Angaben zufolge bietet Seezeit in der Region mit der Wohnanlage Lazarettstraße in Weingarten sowie dem Weingartshof und der Tettnanger Straße in Ravensburg 373 Studenten eine bezahlbare Unterkunft. Im Eugen-Bolz-Studentenwohnheim, getragen von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, und in den Wohnheimen des Studentenwerks Weiße Rose kommen zusätzlich knapp 500 Studenten unter. Besonders begehrt seien aufgrund der Nähe zu Hochschule und PH die Plätze direkt in Weingarten. „Wenn die Bus-Anbindung besser wäre, wären die Wohnanlagen in Ravensburg für viele eine echte Alternative“, sagt Helmut Baumgartl. „Da wir darauf leider wenig Einfluss haben, wollen wir den Studenten mit Aktionen wie dem Fahrrad-Frühjahrscheck wenigstens zu ein bisschen mehr Mobilität verhelfen.“