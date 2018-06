Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag, zwischen 16 und 16.30 Uhr, in der Zeppelinstraße in Weingarten einen geparkten Renault an der Fahrerseite touchiert. Laut Polizeibericht entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 erbeten.