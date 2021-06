Fahrerflucht nach Parkrempler

Im Parkhaus eines Einkaufsmarkts in der Karlstraße in Weingarten hat am Montag zwischen 12 und 14 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Mercedes angefahren.

Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 0751/8036666 um sachdienliche Hinweise.