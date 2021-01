Fahrerflucht in Weingarten: Polizei sucht Zeugen

Der bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzugs hat am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr in der Stefan-Rahl-Straße in Weingarten bei einem Unfall einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro verursacht. Das teilt die Polizei mit und bittet um Hinweise zum Verursacher oder zum Fahrzeug unter Telefonnummer 0751 / 803-6666.

Laut Zeugenaussagen verhakte sich der Sattelzug beim Vorbeifahren mit einem ordnungsgemäß geparkten VW Golf und zog das Auto einige Meter hinter sich her. Der Golf blieb schließlich mitten auf der Straße stehen, während der Unbekannte weiterfuhr. Durch den Unfall wurde die linke Fahrzeugseite des Autos erheblich beschädigt. Laut einer Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, war das Führerhaus des Sattelzugs gelb. Die Polizei ermittelt.