Fahrer sucht nach Unfall beim Ausparken das Weite

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Seniorenweg in Weingarten hinterlassen.

Der Unbekannte touchierte laut der Polizei mutmaßlich beim Ausparken einen Alfa Romeo und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 803 66 66 zu melden.