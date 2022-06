Fahrer flüchtet und lässt das Auto am Unfallort zurück

Mit eingeschaltetem Licht, aber verschlossen hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag kurz nach Mitternacht seinen Ford nach einem Verkehrsunfall neben der L 317 zurückgelassen und sich aus dem Staub gemacht. Das berichtet die Polizei.

Beamte des Polizeireviers Weingarten haben Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer von Weingarten in Richtung Unterankenreute fuhr.

In einer Kurve geriet der Unbekannte mit seinem Wagen mutmaßlich nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr noch einige Meter in einem Straßengraben, wo der Ford sich drehte und stehen blieb. Ein Abschleppunternehmen barg den Pkw, an dem nach Schätzung der Polizei rund 8000 Euro Sachschaden entstanden ist.

Der Flurschaden kann bislang nicht beziffert werden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnten die Beamten den Unfallverursacher nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen zu der Person dauern derzeit an.