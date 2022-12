Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

In der Nacht auf Samstag kollidierte in der Danziger Straße in Weingarten vermutlich ein silberner BMW mit einem Citroen C4. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der BMW ins Rutschen und prallte seitlich in den geparkten Citroen. Das teilt die Polizei mit. Durch den starken Aufprall wurde der Citroen nach rechts an den Gehweg geschoben und die Reifen von den Felgen gezogen. Anschließend setzte der Unfallverursacher mit seinem stark beschädigten BMW die Fahrt fort. Am Citroen entstand Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/80366 zu melden.