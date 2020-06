Fahrer flüchtet von Unfallstelle

In der Lägelerstraße in Weingarten hat am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 12.15 und 16.45 Uhr, ein Autofahrer einen geparkten Lastwagen angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Der unbekannte Täter verursachte an dem Fahrzeug laut Polizeibericht einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten in Verbindung zu setzen (Telefon 0715 / 803 - 6666).