Fahrer begeht Unfallflucht

Vermutlich beim rückwärts Ausparken touchierte ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 05.45 Uhr und 14 Uhr in der St.-Konrad-Straße einen dahinter stehenden Wagen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Anhand vorgefundener Lackantragungen wird davon ausgegangen, dass das Verursacherfahrzeug blau lackiert ist. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 / 803-6666, in Verbindung zu setzen.