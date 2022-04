Fachtag der RWU

Am Freitag, 6. Mai, veranstaltet die RWU einen Fachtag zu den Themen „Fundraising“ und „Öffentlichkeitsarbeit in der Sozialen Arbeit“. Der Tag startet mit einem Fachvortrag von Professor Dr. Julia Wege zum Thema „Aktuelle Herausforderungen in der Sozialen Arbeit – innovative Konzepte im Kontext von Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit“. Im zweiten Teil der Veranstaltung wird über die Attraktivität und Qualität des Studiums der Sozialen Arbeit an der RWU gesprochen. Die Veranstaltung findet von 9 bis 12.30 Uhr im C-Gebäude der Hochschule statt. Der tag richtet sich an Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die in der Berufspraxis stehen und sich für das Thema interessieren. Eine Anmeldung ist bis zum 3. Mai unter der E-Mail praxisamt-s@rwu.de erforderlich. Fragen sind möglich an das Praxisamt für Soziale Arbeit unter der Telefonnummer 0751 / 5 01 94 18 oder 94 61.