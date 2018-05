Fachkräftemangel setzt Firmen unter Druck

- „Die Sorge der Unternehmen, ihre offenen Stellen nicht besetzen zu können, wird immer größer“, sagt Professor Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK). Sechs von zehn Unternehmen in der Region Bodensee-Oberschwaben könnten offene Stellen längerfristig nicht besetzen.

Besonders problematisch stelle sich die Situation in der Gesundheitswirtschaft, im Bau, im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Straßengüterverkehr, aber auch in Teilen der Industrie dar. Nur gut ein Fünftel der Betriebe habe keine Probleme bei der Stellenbesetzung, ein Fünftel der Betriebe suche kein Personal.

Laut aktuellem IHK-Fachkräftemonitor fehlen in der Region Bodensee-Oberschwaben derzeit 17 000 Fachkräfte, davon 15 000 beruflich Qualifizierte und 2000 Akademiker. Nach jetziger Hochrechnung wird der Fachkräfteengpass bis zum Jahr 2030 bis zu 32 000 Fachkräfte betragen. Die Situation droht sich in den kommenden Jahren weiter zu verschärfen. Entscheidender Treiber für den Fachkräftemangel ist der demografische Wandel: Im Jahr 2030 stehen dem Arbeitsmarkt rund 20 Prozent weniger Fachkräfte zur Verfügung (2018: 224 000 Personen, 2030: 182 000 Personen – jeweils ohne Hilfskräfte).

„Beruflich aus- und weitergebildete Fachleute werden knapper. Insbesondere Meister, Fachwirte und Techniker fehlen. Aber auch den Bedarf an Fachkräften mittlerer Qualifikation – also Personen, die eine Berufsausbildung, aber keine Weiterqualifizierung gemacht haben – werden die Unternehmen nicht decken können. Denn hier nimmt die Fachkräftelücke ab 2027 deutlich zu“, so der IHK-Hauptgeschäftsführer. Selbst der Überschuss im Bereich der Hilfskräfte wird in den nächsten Jahren abschmelzen, ab 2027 wird es nach und nach zu einem Mangel kommen, so die Berechnungen. Die Lücke bei den Akademikern bleibt dagegen relativ konstant und beträgt im Durchschnitt 1700 Personen pro Jahr bis 2030.

„Die Ergebnisse des IHK-Fachkräftemonitors zeigen einmal mehr, dass wir vor allem bei den betrieblich ausgebildeten und fortgebildeten Fachkräften für ausreichend Nachwuchs sorgen müssen. Wir müssen dazu alle Potenziale heben, die der Fachkräftesicherung dienen“, so Jany. Zwar würden auch weiterhin Fachkräfte mit Hochschulabschluss gebraucht, aber längst nicht so viele wie beruflich ausgebildete.

Eine Befragung bei den IHK-Mitgliedsunternehmen, was diese gegen den Fachkräftemangel tun wollen, ergab, dass mit jeweils fast 50 Prozent der Nennungen die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität sowie die Ausbildung auf den Plätzen eins und zwei liegen. Auf Platz drei kommt der Wunsch nach mehr Weiterbildung. Danach die Absicht, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. 34 Prozent der Unternehmen wollen oder müssen rationalisieren und umstrukturieren, je circa 28 Prozent wollen ausländische Fachkräfte oder vermehrt Ältere beschäftigen.