Fach Politik in Weingarten vor dem Aus

Die Pädagogische Hochschule Weingarten (PH) plant, die Lehramtsausbildung im Bereich der Politischen Bildung komplett abzuschaffen. Eine entsprechende Vorlage wird am Freitag im Senat der Hochschule eingebracht. Die Entscheidung wird noch am gleichen Tag erwartet. Sollten die Senatsmitglieder dem Antrag stattgeben, wäre die PH Weingarten die erste Pädagogische Hochschule in Baden-Württemberg ohne Politische Bildung. Daher gibt es aus Fachkreisen bereits im Vorfeld massive Kritik an dem Vorhaben. „Ich bin fassungslos, dass so etwas passiert, und hätte nie gedacht, dass man so weit geht“, sagt Gordon Carmele, der Politikwissenschaft an der PH lehrt und dessen Arbeitsplatz durch die Maßnahme bedroht wäre. Doch nicht nur das: „Es wäre ein katastrophales Signal an die Gesellschaft, für eine bildungswissenschaftliche Hochschule und die Schulen.“

Das sieht das Rektorat der Pädagogischen Hochschule etwas anders. Durch die Abschaffung des Faches könne man sich eine Professur, eine akademische Mitarbeiterstelle und eine geringfügige Sekretariatskapazität sparen. 180 000 Euro würden so frei werden, die in dringend benötigte Stellen in anderen Fächern fließen könnten, schreibt die Pressestelle der PH auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Dabei kommt die Entwicklung nicht völlig überraschend. Bereits zum Wintersemester 2016/17 hatte die PH einen Zulassungsstopp für Politikwissenschaft – mit Verweis auf die geringen Einschreibezahlen – verhängt. Im Studienjahr 2015/16 hatten sich von rund 400 Studienanfängern im Lehramt gerade einmal sechs für ihre Vertiefung Politikwissenschaft entschieden. „Man kann nicht davon ausgehen, dass sechs Studienanfängerinnen und Studienanfänger pro Jahr die Situation der Politischen Bildung in Deutschland signifikant verbessern. Zudem sind wir verpflichtet, verantwortungsbewusst mit Steuergeldern umzugehen“, meint die PH.

Vorwurf: Keine Wertschätzung

Dieses Argument will Helmar Schöne, Fachsprecher für Politikwissenschaft aller PHs im Land, nicht gelten lassen. Er glaubt, dass die Politikwissenschaft in Weingarten bewusst klein gehalten wurde. „Alle anderen Hochschulen haben eine gute Nachfrage nach dem Fach. Die schlechte Nachfrage muss an der Wertschätzung im Hause liegen“, sagt er.

Doch die Verantwortlichen der PH Weingarten sehen das anders. Bei solch geringen Einschreibungen müsse man den Ressourceneinsatz angemessen abwägen, heißt es heute wie damals. Das bedeutete letztlich, dass sich die Studenten auch in den kommenden Semestern nicht mehr für die beiden Fächer einschreiben konnten. Damit sank die Gesamtzahl der Politikstudenten an der PH auf aktuell 48 Studenten. Ohne Zulassungsstopp wären es laut Carmele mindestens 30 Studenten mehr. „Man hat die Chance genutzt und einen Einschreibestopp verhängt“, meint Carmele. „Man hat verhindert, dass sich neue Studenten einschreiben, und versucht nun, endgültig Schluss zu machen.“

Fach heute wichtiger denn je?

Für ihn und Schöne ein Armutszeugnis. Gerade in der heutigen Zeit mit „erstarkendem Rechtspopulismus“, so Schöne, seien demokratische Werte und Kenntnisse über das politische System wichtiger denn je. „Es braucht die Fähigkeit zur rationalen Urteilsbildung statt Vorurteile. Solche Kompetenzen werden typischerweise im Politikunterricht vermittelt“, erklärt Schöne. Darüber hinaus sei die politische Wissensvermittlung besonders gegenüber jungen oder zugewanderten Menschen unabdingbar. „Junge Leute müssen in die Lage versetzt werden, politisch urteilen zu können“, sagt Schöne.

Und genau das verhindere man mit der Entscheidung, obwohl der Bedarf nach politisch ausgebildeten Lehrern in den kommenden Jahren weiter wachsen werde. „Die Schulen sind schon jetzt nicht ausreichend versorgt“, sagt Carmele und Schöne fügt an: „Es gibt definitiv einen Bedarf an Gemeinschaftskundelehrern. Häufig wird das Fach fachfremd besetzt.“ Doch nicht nur an Real-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen könne die Abschaffung des Studiengangs problematisch werden. Auch der sogenannte Sachkundeunterricht an Grundschulen beinhalte wichtige politische Themen, die durch das Studienfach den künftigen Lehrern vermittelt würden.

Schwächung der Region

Doch damit nicht genug. Schöne und Carmele glauben, dass der Senat mit einer negativen Entscheidung für das Fach auch der Region nachhaltig schaden könnte. Schließlich sei die PH wichtig für die regionale Lehrerversorgung. „Das wird sich bemerkbar machen. Wir sehen, dass die Studierenden überwiegend aus der Region kommen und in der Region bleiben. Sie holen kaum noch einen Lehrer aus Stuttgart nach Weingarten“, prophezeit Schöne, der sich ob der Bedeutung an die Presse gewendet hat. Sein Kollege Carmele spricht gar von einem „verzweifelten Versuch“, die Senatsmitglieder auf die Tragweite der Entscheidung hinzuweisen: „Das Thema braucht Aufmerksamkeit. Das sollte nicht im stillen Kämmerlein entschieden werden. Und die, die es ausbaden – also die Schulen – werden nicht gefragt.“