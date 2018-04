Fach Politik an der PH bleibt

(rep) - Die Pädagogische Hochschule Weingarten (PH) wird das Fach Politikwissenschaft erhalten. Das teilte die PH am Freitagnachmittag mit. Einstimmig habe der Senat den Auftrag erteilt, die Einrichtung eines Erweiterungsstudiums Politikwissenschaft im Umfang des früheren Nebenfachs vorzubereiten. Den Zulassungsstopp für das Bachelor-Master-Studium im Lehramt für das Fach Politikwissenschaft habe der Senat für ein weiteres Semester dennoch verlängert. Begründung: Momentan sei die Professur in Politikwissenschaft vakant und es gebe keine Studierenden in diesem Fach.

Der Wiedereinstieg in die volle Lehramtsausbildung im Fach Politik sei nicht realisierbar. Politik spiele dennoch eine wichtige Rolle im fachübergreifenden Angebot. Zu dieser wichtigen Aufgabe würden sich Senat und Rektorat bekennen und sich für zusätzliche Ressourcen einsetzen, um den vollen Wiedereinstieg in das Studium des Fachs Politikwissenschaft wieder möglich zu machen. Im Vorfeld dieser Entscheidung hatte es heftige Kritik gegeben (SZ berichtete), da das komplette Aus des Fachs Politik zur Diskussion stand.