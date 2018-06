Für den TVW beginnt der Aufstiegskampf

Die Handballer des TV Weingarten haben am Mittwochabend das erste Relegationshinspiel um den Aufstieg in die Landesliga. Der TVW ist um 20 Uhr zu Gast bei der SG Hofen/Hüttlingen in der Talsporthalle in Aalen-Wasseralfingen. Das Rückspiel ist am Samstag um 20 Uhr in der Weingartener Großsporthalle.

Der TVW steht vor den entscheidenden Spielen der Saison. Die Terminansetzung des Verbandes stößt bei den Verantwortlichen des TVW allerdings auf großen Unmut. Weingarten muss das Hinspiel in der ersten Runde der Aufstiegsrelegation am Mittwoch und damit an einem Werktag austragen. „Bei einer zweistündigen Anfahrt liegt das im Grenzbereich des Erträglichen“, heißt es vonseiten des TVW. Trotz der Umstände will Weingarten die bestmögliche Ausgangssituation schaffen. In den Relegationsrunden treten die acht Zweitplatzierten der Bezirksligen aus dem Handballverband Württemberg an. Zwei Mannschaften sichern sich den Aufstieg in die Landesliga – das bedeutet, dass der TVW zwei Mannschaften bezwingen muss.

Die erste Aufgabe ist das Duell gegen den Vizemeister aus dem Bezirk Stauferland. Der Gastgeber schloss die Saison mit 34:10 Punkten ab und musste sich zu Hause nur den beiden direkten Konkurrenten (Meister SG Lauterstein II und TSG Schnaitheim) beugen. Der Gastgeber will nach eigenen Aussagen die Heimstärke nutzen und zu Hause die Basis für das Weiterkommen schaffen. „Die SG verfügt über eine schnelle und wendige Mannschaft und ist vor allem vor heimischem Publikum stark einzuschätzen“, sagt Weingartens Trainer Daniel Kühn. „Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren und insbesondere die eigenen Fehler gering halten.“

Die erste Runde der Aufstiegsrelegation zur Landesliga (jeweils Hin- und Rückspiel): Spiel A: TSV Weinsberg II – HSG Schönbuch II; Spiel B: Hbi Weil/Feuer – TV Pflugfelden; Spiel C: TV Talheim – SG Lenningen; Spiel D: SG Hofen/Hüttlingen – TV Weingarten.