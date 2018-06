Für den Stadtfest-Flohmarkt braucht es eine Anmeldung

Die Anmeldung zum Stadtfest-Flohmarkt in Weingarten ist noch bis 16. Juni möglich. Erstmalig ist dieses Jahr die vorherige Anmeldung erforderlich, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Stadtfestflohmarkt findet am Samstag, 25. August, und Sonntag, 26. August, statt. Wie im vergangenen Jahr umfasst das Marktgebiet die Gartenstraße, die Gablerstraße und die Straße Am Stadtgarten.

Die Standgebühr beträgt für einen Tag 8 Euro pro laufenden Meter und für beide Tage 12 Euro pro laufenden Meter. Die Marktzeiten sind am Samstag von 7 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Das Sicherheitskonzept sieht auch in diesem Jahr wieder Straßensperrungen an den Zufahrten ins Festgelände vor. Um einen reibungslosen Ablauf, insbesondere für die An- und Abfahrt mit Fahrzeugen zu gewährleisten, werden die Flohmarktbeschicker vorab über die organisatorischen Details informiert. Der Kinderflohmarkt findet am Samstag von 9 bis 18 Uhr im Stadtgarten statt. Hierfür ist keine Anmeldung notwendig und es fallen auch keine Standgebühren an. Bezüglich der Zufahrt mit Fahrzeugen gelten dieselben Regelungen wie beim großen Flohmarkt.